Болтон хочет помешать китайско-украинской сделке

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен не допустить продажи единственного на Украине производителя авиационных двигателей компании "Мотор Сич" китайской компании Skyrizon Aircraft. Болтон планирует встретиться с главой "Мотор Сич" в Киеве на следующей неделе и рассказать об амбициях Китая и "на что способен Китай".

Белый дом противодействует по всему миру попыткам КНР усилить свою экономику в рамках "стратегического соревнования с Китаем", пишет ТАСС. Для американцев это вопрос национальной безопасности и обороны.