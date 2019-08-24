Берлин призвал Киев избавиться от "Миротворца"

Правительство Германии ответило на запрос депутатов от фракции Левой партии по поводу скандального украинского сайта "Миротворец". Официальный Берлин требует его закрытия и осуждает деятельность сайта, говорится в сообщении. Правительству ФРГ украинской стороной было обещано провести проверку.

Местонахождение сервера "Миротворца" неизвестно, а владеют им частные лица, пишет ТАСС.

Хотя публикацию сайтом личных данных людей, поддерживающих республики Донбасса, Берлин считает неприемлемой, финансировать украинские проекты по демократизации и укреплению гражданского общества немцы не перестанут.

В 2018 году бывший канцлер Германии Герхард Шредер был внесен в базу "Миротворца".