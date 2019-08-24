Опубликованы фото с места аварии в Калужской области, где погибли пять человек

Полиция Калужской области обнародовала кадры с места страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в субботу, 24 августа, на автодороге Мстихино – Калуга.

По данным пресс-службы регионального управления МВД РФ, мужчина 1988 года рождения, находившийся за рулем грузовика Mercedes, не справился с управлением и выехал встречную полосу, где протаранил автомобиль Kia Sportage.

В результате инцидента погибли трое взрослых и двое детей, находившихся в салоне кроссовера.

Сотрудники правоохранительных органов работаю над установлением всех обстоятельств трагедии.