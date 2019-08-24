КНДР разочаровала Великобританию

Великобритания призывает КНДР прекратить ракетные испытания и возобновить свое участие в переговорах с США, говорится в сообщении министерства иностранных дел Соединенного королевства. Такая реакция последовала на новые испытания баллистических ракет малой дальности Северной Кореей. Очередные пуски в сторону Японского моря зафиксированы сегодня. В Минобороны Японии уточнили что северокорейские ракеты не достигли японских территориальных вод. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели расстояние в 380 километров.

До этого ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две северокорейские ракеты пролетели около 400 километров.