Неудачная стыковка "Союза" с МКС: озвучена возможная причина колебаний

Колебания на корабле "Союз МС-14", которые возникли при его попытке состыковаться с МКС, могут быть связаны с неустойчивой работой радиотехнической системы, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Я думаю, это, скорее, что-то в радиотехнической системе: неустойчивая работа антенной системы, еще что-нибудь", — цитирует слова Крикалева "Интерфакс". Он добавил, что в причинах случившегося предстоит разобраться специалистам.

Представитель "Роскосмоса" заявил также, что корабль с экипажем на борту имеет больше шансов на успешную стыковку с МКС, поскольку у него есть возможность перейти на ручное управление. По его словам, экипаж на борту в случае возникновения нештатной ситуации выступает в качестве дополнительного "барьера защиты", пишет ТАСС.

Ранее в субботу заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что причиной неудачной стыковки с МКС стали ранее не встречавшиеся колебания корабля.

Новая попытка стыковки "Союза" будет осуществлена утром в понедельник, 26 августа, до этого времени корабль находится "в своеобразном режиме хранения на орбите" на безопасном удалении от МКС — 279 метров.