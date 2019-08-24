"Челси" на выезде обыграл "Норвич" благодаря дублю Абрахама

В матче второго тура английской премьер-лиги "Челси" обыграл "Норвич Сити". Встреча проходила на поле арены "Кэрроу Роуд" в городе Ниридж и завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Фрэнка Лэмпарда.

У победителей дубль оформил Тэмми Абрахам (3-я и 68-я минуты) и единожды отличился Мэйсон Маунт (17), а у хозяев поля мячи забили Тодд Кантвелл (6) и Теэму Пукки (30).

Стоит отметить, что Пукки, помимо гола, записал на свой счет голевую передачу. 29-летний финский форвард с пятью мячами в трех играх лидирует в гонке бомбардиров.

"Челси" одержал первую победу в чемпионате Англии и с четырьмя очками занимает десятое место, а "Норвич" расположился на 13-й строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре лондонцы 31 августа примут "Шеффилд Юнайтед", а "канарейки" в тот же день на выезде сыграют с "Вест Хэмом".