Пойманный агент СБУ сдал иностранцев, готовящих заключенных для диверсий

Задержанный в Луганской народной республике агент Службы безопасности Украины Егор Гетьман рассказал о том, что инструкторы НАТО готовят сотни заключенных для диверсионной работы в Донбассе.

По информации Министерства госбезопасности республики, агент СБУ дал показания, сообщив, в частности, что находился в исправительной колонии номер 40 города Дрогобыч Львовской области под легендой политзаключенного. Его, а также еще сотню заключенных несколько раз в неделю конспиративно вывозили на Яворовский полигон для прохождения обучения. Гетьман утверждает, что его готовили иностранные инструкторы, в частности из США, Канады и Польши. Ответственным за боевую подготовку Гетьмана был назначен подполковник с позывным "Хама".

По словам задержанного, обучение продолжалось около полугода. На протяжении этого времени он получал навыки огневой, физической, тактической и боевой подготовки. Кроме того, Гетьмана обучали минно-взрывному и диверсионно-подрывному делу, ведению боя в составе разведывательно-диверсионных групп, а также топографии с использованием карты ЛНР.

МГБ республики опубликовало на своем сайте поименный список иностранных инструкторов. В него входят 45 граждан США, Канады, Великобритании и Польши, причастных, по версии ведомства, к подготовке диверсантов на территории Украины.