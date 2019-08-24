МИД РФ ответил на призыв США отпустить Пола Уилана

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило посольству США на призыв отпустить Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, о россиянах в американских тюрьмах.

Более 50 человек находятся в заключении, многие болеют, заметили на Смоленской площади, отпускайте.

Перед этим посольство США сообщило о болезни Уилана и об отказе провести независимое обследование в Лефортово. Пора отправить его домой, где будет возможным оказание соответствующей медпомощи, написано в твите.

23 августа посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Полу Уилану в связи с его жалобами на плохое самочувствие. У него обострились травма плеча левой руки и паховая грыжа.

По словам адвоката американца Владимира Жеребенкова, врачи из Минздрава вынесли вердикт, что больной в операции не нуждается.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему грозит до двадцати лет тюрьмы по обвинению в шпионаже.