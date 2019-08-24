"Витязь" забросил пять безответных шайб в ворота ЦСКА, у Няттинена хет-трик

В матче предсезонного товарищеского турнира подольский "Витязь" на льду "Мегаспорта" разгромил столичный ЦСКА. Подопечные Михаила Кравеца забросили в ворота армейцев пять безответных шайб – 5:0.

У победителей встречи хет-трик оформил Йоонас Няттинен (19-я, 49-я и 55-я минуты), а также по разу отличились Алексей Макеев (33) и Святослав Гребенщиков (43). Вилле Лаяюнен записал на свой счет три голевые передачи.