Удары по голове и телу: ветерана забили до смерти из-за денег

В Калужской области 34-летний житель Малоярославца задержан за избиение ветерана, который позже скончался. Как считает следствие, подозреваемый является наркоманом и хотел добыть деньги на дозу нападением. Мужчина не менее десяти раз ударил старика по голове и телу, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Нападавший задержан, правоохранительные органы обсуждают его арест.