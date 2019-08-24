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24 августа 201918:30

"Уфа" нанесла "Зениту" первое поражение в чемпионате России

МАТЧ ПРЕМЬЕР

В матче седьмого тура российской премьер-лиги "Уфа" на поле домашнего стадиона "Нефтяник" обыграла "Зенит" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 79-й минуте забил Даниил Фомин, которому ассистировал Ловро Бизяк.

Петербуржцы потерпели первое поражение в чемпионате и с 14 очками лидируют в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на девятой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре подопечные Сергея Семака в воскресенье, 1 сентября на выезде сыграют с московским "Спартаком", а уфимцы днем ранее примут "Оренбург".

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