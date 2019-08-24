Трамп пожаловался, что его заявление об избранности подали серьезно

Президент США Дональд Трамп подверг критике СМИ, которые восприняли его шутку об "избранности" всерьез. В своем микроблоге американский президент написал, что не страдает комплексом мессии, и не мог себе представать, что его шутка будет так воспринята.

Ранее Трамп, говоря о торговой войне с Китаем, критиковал своих предшественников, которые позволили Поднебесной взять верх над Штатами в области торговли и интеллектуальной собственности. И добавил, что кто-то должен был это сказать. Затем, мечтательно посмотрев в небо, Трамп произнес: "Я — избранный". Видя, как журналисты заулыбались, Трамп и подумать не мог, это эта шутка будет воспринята как серьезное заявление. Поэтому позднее опять разразился проклятиями в адрес "фейковых СМИ" — CNN, MSNBC и др.

США и Китай почти два года ведут торговую войну. В конце июня лидеры обеих стран на саммите G20 договорились о торговом перемирии. Однако в конце июля отношения двух стран вновь обострились, и они обменялись угрозами. Власти США стремятся устранить дисбаланс в торговле, который, по их словам, составляет 500 миллиардов долларов. Переговоры с КНР идут без заметного прогресса, и США постепенно поднимают пошлины и используют другие методы давления на Пекин.