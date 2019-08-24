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24 августа 201919:30

Рогозин скорректировал дату повторной стыковки "Союза" с МКС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции. Как написал Рогозин в Twitter, попытка запланирована на 27 августа. Сейчас "Союз" ожидает команды на автоматическое причаливание на безопасном расстоянии от МКС.

По плану, космонавт Александр Скворцов вручную перестыкует корабль МС-13 от модуля "Звезда" к модулю МИМ2. Затем МС-14 подойдет к модулю "Звезда" и причалит под управлением электроники.

В субботу "Союз МС-14" начал совершать колебания на траектории из-за поломки усилителя сигнала системы стыковки "Курс". "Союз МС-14" вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а" с цифровой системой управления российского производства.

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