Украинские вандалы отбили голову бюста партизану Приходько

В украинском городе Здолбунов в Ровенской области вандалы отбили голову бюста советскому партизану Николаю Приходько.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления национальной полиции страны, сотрудники патрульной полиции обнаружили, что бюст поврежден, минувшей ночью. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении, разрушении или порче памятников истории или культуры. Наказание по этой статье может составлять до пяти лет лишения свободы.

Что же касается памятника, то горсовет принял решение его демонтировать и передать в районный музей.