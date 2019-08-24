День флага: по Москве разлилось людское море

Яркими фестивалями, спортивными состязаниями и запоминающимися флешмобами отметили День российского флага. Главному государственному символу страны — 350 лет. Торжественные мероприятия шли в течение трех дней во всех регионах России. Завершил празднования 24 августа митинг-концерт в Москве. На сцене — известные артисты, выдающиеся спортсмены и Герои России. Уже известно, что на праздничный концерт пришли свыше ста тысяч человек — москвичи и гости столицы. Не обошлось и без рекордов.

Москва. Проспект Сахарова. Митинг-концерт в честь 350-летия российского государственного флага начинается с молодежного флешмоба. Флаги более полутора тысяч городов, поселков и регионов были сшиты в несколько огромных стягов, их поднимут над центром столицы, чтобы их увидели вся Россия, весь мир.

2500 квадратных метров — это новый рекорд — удержать очень сложно. Тут уж без крепких парней не обойтись. Но большое видится на расстоянии — только на кадрах с коптера видно, что сквозь мозаику регионов проступают буквы, которые складываются в слово "Россия", написанное, конечно, триколором.

На то, чтобы свернуть огромный стяг, уходит секунд 20. И вот уже новый флешмоб — в те же 2500 квадратных метров над проспектом Сахарова разворачивается флаг России.

Едва молодогвардейцы успевают освободить пространство, как его тут же заполняет людское море. На этот праздник пришли целыми семьями: детей — повыше, на плечи, чтобы было видно лучше.

Больше всего – москвичей, но много и иногородних. В большом праздничном концерте участвуют звезды российской эстрады первой величины. А в перерывах, пока артисты сменяют друг друга, россиянам представляют настоящих героев — звезд спорта. Вот с малой сцены про смелых пожарных и чемпионов-паралимпийцев рассказывает чемпионский хоккейный дуэт Александр Овечкин и Вячеслав Фетисов, те, кто сами прославляли российский флаг на ледовых аренах мира.

"Нас учил великий Тарасов, что самое главное — то, что у вас на груди, флаг твоей страны, а не то, что у тебя на спине, — твое имя. И, конечно, это для нас было главным преимуществом перед всеми. Вот это чувство должно быть у каждого человека, особенно у молодых ребят", — считает Фетисов.

А эти бравые офицеры — ветераны Афганистана — рисковали жизнью, когда в марте 2014 года поднимали российский флаг над Крымом. И к ним тоже со сцены праздника обращается главный киноофицер Советского Союза Василий Лановой: "Для меня флаг стал главным символом России. Спасибо".

В числе героев, поднявшихся на праздничную сцену, и летчики, спасшие недавно целый самолет — 230 жизней. Сам Дамир Юсупов скромно говорит, что посадить самолет в поле было проще, чем стоять на сцене перед таким количеством людей.

Уже через полчаса после начала концерта, по данным ГУВД Москвы, на проспекте Сахарова собрались около 90 тысяч участников. Еще через час — все 100 тысяч. От Садового кольца до Каланчевской — одно сплошное людское море.