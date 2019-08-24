Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 августа 201920:59 Дмитрий Петров

День флага: по Москве разлилось людское море

День флага: по Москве разлилось людское море

Яркими фестивалями, спортивными состязаниями и запоминающимися флешмобами отметили День российского флага. Главному государственному символу страны — 350 лет. Торжественные мероприятия шли в течение трех дней во всех регионах России. Завершил празднования 24 августа митинг-концерт в Москве. На сцене — известные артисты, выдающиеся спортсмены и Герои России. Уже известно, что на праздничный концерт пришли свыше ста тысяч человек — москвичи и гости столицы. Не обошлось и без рекордов.

Москва. Проспект Сахарова. Митинг-концерт в честь 350-летия российского государственного флага начинается с молодежного флешмоба. Флаги более полутора тысяч городов, поселков и регионов были сшиты в несколько огромных стягов, их поднимут над центром столицы, чтобы их увидели вся Россия, весь мир.

2500 квадратных метров — это новый рекорд — удержать очень сложно. Тут уж без крепких парней не обойтись. Но большое видится на расстоянии — только на кадрах с коптера видно, что сквозь мозаику регионов проступают буквы, которые складываются в слово "Россия", написанное, конечно, триколором.

На то, чтобы свернуть огромный стяг, уходит секунд 20. И вот уже новый флешмоб — в те же 2500 квадратных метров над проспектом Сахарова разворачивается флаг России.

Едва молодогвардейцы успевают освободить пространство, как его тут же заполняет людское море. На этот праздник пришли целыми семьями: детей — повыше, на плечи, чтобы было видно лучше.

Больше всего – москвичей, но много и иногородних. В большом праздничном концерте участвуют звезды российской эстрады первой величины. А в перерывах, пока артисты сменяют друг друга, россиянам представляют настоящих героев — звезд спорта. Вот с малой сцены про смелых пожарных и чемпионов-паралимпийцев рассказывает чемпионский хоккейный дуэт Александр Овечкин и Вячеслав Фетисов, те, кто сами прославляли российский флаг на ледовых аренах мира.

"Нас учил великий Тарасов, что самое главное — то, что у вас на груди, флаг твоей страны, а не то, что у тебя на спине, — твое имя. И, конечно, это для нас было главным преимуществом перед всеми. Вот это чувство должно быть у каждого человека, особенно у молодых ребят", — считает Фетисов.

А эти бравые офицеры — ветераны Афганистана — рисковали жизнью, когда в марте 2014 года поднимали российский флаг над Крымом. И к ним тоже со сцены праздника обращается главный киноофицер Советского Союза Василий Лановой: "Для меня флаг стал главным символом России. Спасибо".

В числе героев, поднявшихся на праздничную сцену, и летчики, спасшие недавно целый самолет — 230 жизней. Сам Дамир Юсупов скромно говорит, что посадить самолет в поле было проще, чем стоять на сцене перед таким количеством людей.

Уже через полчаса после начала концерта, по данным ГУВД Москвы, на проспекте Сахарова собрались около 90 тысяч участников. Еще через час — все 100 тысяч. От Садового кольца до Каланчевской — одно сплошное людское море.

Сейчас

21:10

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

20:38

Крушение Ми-2: пилот был опытным, вылет – санкционированным

20:26

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

19:11

Упавший и сгоревший Ми-2 мог быть самодельным

18:52

На Кубани разбился Ми-2

18:22

Удары по голове и телу: ветерана забили до смерти из-за денег

17:57

Жена находящегося в реанимации Мамонова уточнила его состояние

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Просто чушь какая-то": Путин приказал разобраться с проблемами шахтеров

"Просто чушь какая-то": Путин приказал разобраться с проблемами шахтеров

40 минут назад
Крушение Ми-2: пилот был опытным, вылет – санкционированным

Крушение Ми-2: пилот был опытным, вылет – санкционированным

46 минут назад
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

34 минуты назад

Трансляции

22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева

Завтра, 25 августа

20:00

Программа "Вести в 20:00"

26 августа

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

1 час назад
День флага: по Москве разлилось людское море

День флага: по Москве разлилось людское море

57 минут назад
Рогозин скорректировал дату повторной стыковки "Союза" с МКС

Рогозин скорректировал дату повторной стыковки "Союза" с МКС

2 часа назад
Удары по голове и телу: ветерана забили до смерти из-за денег

Удары по голове и телу: ветерана забили до смерти из-за денег

3 часа назад
Жена находящегося в реанимации Мамонова уточнила его состояние

Жена находящегося в реанимации Мамонова уточнила его состояние

3 часа назад
Песков назвал отставку Яковенко обычной ротацией

Песков назвал отставку Яковенко обычной ротацией

1 час назад
Пойманный агент СБУ сдал иностранцев, готовящих заключенных для диверсий

Пойманный агент СБУ сдал иностранцев, готовящих заключенных для диверсий

4 часа назад
Зеленскому заявили, что от таких "родителей" дети и сбегают

Зеленскому заявили, что от таких "родителей" дети и сбегают

3 часа назад
МИД РФ ответил на призыв США отпустить Пола Уилана

МИД РФ ответил на призыв США отпустить Пола Уилана

3 часа назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

23.08.2019 15:25
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
"Новая волна": парад российских звезд на фоне невероятных декораций

"Новая волна": парад российских звезд на фоне невероятных декораций

40 минут назад
"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью и обошли "Зенит" в турнирной таблице

"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью и обошли "Зенит" в турнирной таблице

50 минут назад
Штаты хотят реформировать ВТО

Штаты хотят реформировать ВТО

1 час назад
Российские волейболисты одержали третью победу кряду на юниорском чемпионате мира

Российские волейболисты одержали третью победу кряду на юниорском чемпионате мира

1 час назад
Лондон направил в Ормузский пролив эсминец Defender

Лондон направил в Ормузский пролив эсминец Defender

1 час назад
Тренер "Зенита": в матче с "Уфой" сыграли ниже своих способностей

Тренер "Зенита": в матче с "Уфой" сыграли ниже своих способностей

2 часа назад
Украинские вандалы отбили голову бюста партизану Приходько

Украинские вандалы отбили голову бюста партизану Приходько

2 часа назад
"Манчестер Юнайтед" на 93-й минуте упустил ничью в игре с "Кристал Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" на 93-й минуте упустил ничью в игре с "Кристал Пэлас"

2 часа назад
Трамп пожаловался, что его заявление об избранности подали серьезно

Трамп пожаловался, что его заявление об избранности подали серьезно

2 часа назад
"Уфа" нанесла "Зениту" первое поражение в чемпионате России

"Уфа" нанесла "Зениту" первое поражение в чемпионате России

3 часа назад
"Витязь" забросил пять безответных шайб в ворота ЦСКА, у Няттинена хет-трик

"Витязь" забросил пять безответных шайб в ворота ЦСКА, у Няттинена хет-трик

3 часа назад
Биатлонист Поварницын завоевал серебро в спринте на летнем чемпионате мира

Биатлонист Поварницын завоевал серебро в спринте на летнем чемпионате мира

4 часа назад
Древние укры, гномики и Мумий Тролль: Омеляна подняли на смех из-за слов о Владивостоке

Древние укры, гномики и Мумий Тролль: Омеляна подняли на смех из-за слов о Владивостоке

4 часа назад
Берлин призвал Киев избавиться от "Миротворца"

Берлин призвал Киев избавиться от "Миротворца"

6 часов назад
Опубликованы фото с места аварии в Калужской области, где погибли пять человек

Опубликованы фото с места аварии в Калужской области, где погибли пять человек

6 часов назад
Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

6 часов назад
"Эра" начала разработку оружия на новых физических принципах

"Эра" начала разработку оружия на новых физических принципах

6 часов назад
Усик отказался от поединка с Федосовым из-за политики

Усик отказался от поединка с Федосовым из-за политики

6 часов назад
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком

Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком

6 часов назад
Судьба Кузнецова в НХЛ решится на встрече с Беттмэном

Судьба Кузнецова в НХЛ решится на встрече с Беттмэном

7 часов назад
Ремейк Мулан бойкотируют в Китае

Ремейк Мулан бойкотируют в Китае

7 часов назад
Шойгу передал Войку боевые знамена, а Додону – рассекреченные документы

Шойгу передал Войку боевые знамена, а Додону – рассекреченные документы

8 часов назад
Остаться в живых: как родителям пережить 1 сентября и все последующие учебные дни

Остаться в живых: как родителям пережить 1 сентября и все последующие учебные дни

9 часов назад
Бассейны с подогревом и танцпол: как обустроят набережную у Северного речного вокзала

Бассейны с подогревом и танцпол: как обустроят набережную у Северного речного вокзала

9 часов назад
Затопленные дома в Иркутской области отремонтируют в два этапа

Затопленные дома в Иркутской области отремонтируют в два этапа

11 часов назад
Ученые поняли, почему бесполезно испытывать на мышах антидепрессанты

Ученые поняли, почему бесполезно испытывать на мышах антидепрессанты

11 часов назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

23.08.2019 13:55
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку