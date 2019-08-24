"Просто чушь какая-то": Путин приказал разобраться с проблемами шахтеров

"Владимир Путин посчитал недопустимой и остался весьма недоволен ситуацией в угольной отрасли, о которой ему рассказали участники встречи в Кремле". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представители профсоюзов пожаловались, в частности, на неразбериху в штатном расписании, из-за которой за одну и ту же работу шахтеры получают разную зарплату, а некоторые лишаются льготной пенсии. По итогам встречи для исправления ситуации президент подписал ряд поручений. Особое внимание — условиям труда и отдыха, реабилитации и медицинскому обслуживанию. Поручено переселить людей из зон отработанных месторождений, проработать вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию.

Шахта "Садкинская" горизонтальной или, как еще говорят, наклонной выработки. Прежде чем попасть к тому месту, где смена добывает уголь, нужно минут 50 проехать на монорельсовом устройстве. Поэтому мы не спускаемся, а въезжаем в шахту по тоннелю, вырубленному в пласте антрацита, то есть угля высшего качества. Дальше идем пешком вплоть до таблички "Проход запрещен!" и за нее, в лаву.

Можно не спрашивать, кто, почему и как здесь оказался. Похоже, любовь к этому нелегкому мужскому делу передается по наследству.

В эпицентре добычи — машинист и его помощник. Они — в респираторах. Кто находится чуть подальше, работает без них — так удобнее. Шахтеры привыкли: их неизменные спутники — всюду проникающая пыль, влажность, вибрация, темнота и, конечно, грязь.

Несовершенство тарифной сетки приводит к тому, что на некоторых шахтах люди, которые работают в одном забое, дышат одним и тем же воздухом, по какой-то нелепой причине попадают в разные так называемые списки. И одни раньше уходят на пенсию, другие — позже.

Так случилось с Александром Гусевым, которому, несмотря на 25 лет подземного стажа, было отказано в оформлении пенсии. "Ввиду того, что у меня якобы неправильно записана профессия в трудовой книжке. И получается, что я из-за этой записи не могу пойти на пенсию и должен работать еще 5 лет", — рассказал шахтер.

Похожие ситуации обсуждались во время недавней встречи президента с главами угледобывающих регионов и независимых профсоюзов.

"Какая-то ерунда, явно натянутая вещь — буровой мастер или мастер буровой установки — просто чушь какая-то. Должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом", — заявил Владимир Путин.

В Кемерово на полмиллиона рублей была оштрафована шахта "Антоновская" — за нарушения закона о труде. На 775 тысяч оштрафовал Ростехнадзор шахту "Усковская" — за нарушения требований безопасности.

Отсутствие медосмотров, провалы в системе оценки вредности производства, формализм при рассмотрении льгот и компенсаций — президент отреагировал сразу. Поручения правительству — накануне профессионального праздника шахтеров, которые многие из них проведут под землей. Шахты работают круглосуточно, ни на час не останавливаются.

В течение рабочей смены шахтеры из одной только лавы добыли полторы тысячи тонн антрацита. Этого угля хватит, например, чтобы всю зиму отапливать 300 домов.