Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Во французском городе Байонна в субботу, 24 августа, проходит шествие противников саммита "большой семерки", который открывается в соседнем Биаррице. Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции.

В шествии участвуют несколько сотен человек. Оно проходит в своеобразном треугольнике, с двух сторон ограниченном реками. Мосты через них сотрудники правоохранительных органов перекрыли загодя, ограничив таким образом передвижения протестующих. Однако молодежь сначала выкрикивала оскорбительные для полицейских лозунги, а затем стала провоцировать их на ответные действия. Стражи правопорядка применили против участников шествия водометы, а затем и слезоточивый газ, пишет РИА Новости.

Саммит G7 начался в Биаррице в 19:30 по местному времени (20:30 по Москве). Обеспечивать его безопасность будут более 13 тысяч полицейских и жандармов, которые прибыли из всех районов Франции.