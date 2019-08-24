Российские волейболисты одержали третью победу кряду на юниорском чемпионате мира

В матче третьего тура группового этапа юниорского чемпионата мира по волейболу, который проходит в Тунисе, сборная России разгромила национальную команду Нигерии со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:17).

Самыми результативными в составе победителей встречи стали блокирующий Михаил Федоров и диагональный Роман Мурашко, записавшие на свой счет по десять очков.

Сборная России одержала третью победу кряду и с девятью очками лидирует в группе D. В следующем матче турнира подопечные Михаила Николаева в воскресенье, 25 августа сыграют с командой США.