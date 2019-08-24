"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью и обошли "Зенит" в турнирной таблице

В матче седьмого тура российской премьер-лиги "Краснодар" на домашней арене сыграл вничью с московским "Локомотивом" – 1:1. Эта ничья позволила обеим командам обойти в турнирной таблице "Зенит", который оступился в Уфе.

Счет на пятой минуте открыл полузащитник гостей Гжегож Крыховяк, а восстановил равенство в игре Магомед-Шапи Сулейманов, забивший на 43-й минуте. Во второй половине встречи команды мячей не забили.

Таким образом, "Краснодар" и "Локомотив" с 14 очками за счет дополнительных параметров поднялись на первое и второе место в турнирной таблице, обойдя "Зенит", у которого также 14 очков.

В следующем туре чемпионата России "быки" 1 сентября на выезде сыграют с "Уралом", "Зенит" в тот же день в Москве встретится со "Спартаком", а железнодорожники днем ранее примут "Ростов".