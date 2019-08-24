В Биаррице начался саммит G7, а в Байонне - столкновения с полицией

Саммит "Большой семерки" официально открылся. Во французский Биарриц прибыли председатель Евросовета Дональд Туск, премьер-министр Джузеппе Конте (уже подал в отставку), глава британского правительства Борис Джонсон​​​, французский и японский премьеры Джастин Трюдо и Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, американский лидер Дональд Трамп с супругой Меланией.

Гостей встречали президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. С каждым французский лидер успел лично пообщаться и сделать фото на память. По программе участникам саммита предстоит совместный ужин, передает РИА Новости.

Перед саммитом Макрону удалось пообщаться с Трампом и Меркель. Так, президенты обсудили важность продвижения свободной и честной торговли, важность гарантий свободы навигации и торговли, снижения торговых барьеров как основ глобального экономического роста. Также обсуждались кризис в Ливии, напряженность в Персидском заливе как вызовы безопасности, передает ТАСС.

Одновременно с этим в Байонне противники саммита вступили в ожесточенное столкновения с полицией. Они пытаются прорвать полицейские заслоны с помощью металлических ограждений, бросают в правоохранителей куски асфальта и куски обшивки зданий.

Полиция использует слезоточивый газ и шумовые гранаты. После того, как одного из нападающих повалили на землю, толпа отступила.