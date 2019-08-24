В Краснодарском крае осенью откроется бальнеологический курорт "Термы"

Ожидаемая продолжительность жизни, по данным Минздрава, в этом году уже достигла почти 74 лет. Согласно указу президента, к 2024 году этот показатель должен достичь 78 лет. Во многом этому помогает развитие российских курортов. В Краснодарском крае запускают еще один масштабный проект. Осенью первых отдыхающих примет здравница "Термы".

Современный бальнеологический курорт "Термы" возник за три года на месте разрушенного в 90-е годы советского пансионата "Солнечный". Российские инвесторы восстановили старое здание в римско-византийском стиле. А вот насаждения можжевельника и елей на территории удалось сохранить.

"Бальнеологические термы находятся в массиве Кавказского леса — это дуб, бук, граб. Очень чистый воздух. Здесь, в предгорьях Кавказа, очень красивая природа. По статистике, регулярное посещение центра и лечение качественно продлевает жизнь на 12 лет. Поэтому это можно напрямую связать с указом президента о продлении жизни населения России", — говорит директор бальнеологического центра "Термы" Андрей Астахов.

Укрепить здоровье и продлить жизнь поможет чудо-вода. Болезни опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, кожные и болезни органов пищеварения — это только некоторые проблемы, которые могут решить лечебные ванны.

"Вода йодо-бромная, борная, кремневая. У нее высокая минерализация. Таких источников мало. И благодаря высокому социальному значению был присвоен статус памятника природы регионального значения. Центр без рекламы хорошо известен жителям Краснодарского края, гражданам стран ближнего и дальнего зарубежья", – отмечает Астахов.

Основным инвестором строительства стал бизнесмен Александр Удодов. Новую кубанскую здравницу теперь смогут посещать около пяти тысяч человек в год. И такой поток туристов не проблема — вода в бассейнах проточная и горячая, от 36 до 48 градусов. Глубина не больше метра. Рядом оборудованы душевые, раздевалки и кафе.

Сейчас рядом строится еще один бассейн площадью 200 квадратных метров, в нем будут использовать ту же воду, что и на территории центра. Плату за посещение для тех, кто не планирует останавливаться на территории комплекса, назначат символическую. Строительство планируют завершить в конце сентября.

Так, источник, открытый ещё в 1966 году, получил новую жизнь, но бальнеологический центр не просто место лечения и отдыха. Полезен комплекс и для местных жителей.

"Здесь будут работать до 50 человек – это гостиничные и медицинские работники. Это и туризм. Очень мы надеемся, что экономика нашего района приобретет стабильное развитие", — говорит глава Белореченского района Александр Шаповалов.

Отдыхающие в хуторе Кубанском получат возможность лечиться и интересно проводить время. Для них запланированы экскурсии, выезды по грибы и на рыбалку.