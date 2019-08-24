Гол Зе Луиша помог "Порту" обыграть на выезде "Бенфику"

В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.

"Порту" с шестью очками вышел в лидеры турнирной таблицы, а "Бенфика" расположилась строчкой ниже, имея в активе также шесть очков. В следующем туре "драконы" 1 сентября примут "Гимарайнш", а "орлы" в тот же день на выезде сыграют с "Брагой".