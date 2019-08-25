Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.

Несколько мощных взрывов раздались над Дамаском около 23​​​.20. Израильские военные заявили, что их авиация атаковала иранские объекты, чтобы сорвать атаку ударных беспилотных летательных аппаратов по своей стране, сообщает РИА Новости.

Чуть позже премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил заявление армии.

"У Ирана нигде нет иммунитета. Наши силы действуют во всех сферах против иранской агрессии", — написал Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Удары по объектам в Сирии Израиль наносит часто, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания вооружений в руки врагов (шиитская группировка "Хезболла") и закрепления там Ирана.