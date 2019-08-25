В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют туристов

На греческом острове Самос из-за лесных пожаров эвакуировали туристов из восьми отелей. Людей перевезли в деревню на юге острова, часть — по морю. Проехать по дороге невозможно из-за сильного задымления.

Пострадавших, по данным властей, нет. Ситуацию осложняет жара — в Греции плюс 37 градусов. И только за сутки в стране возникло более полусотни лесных пожаров, сообщает телеканал "Россия 24".