Число пожаров в Бразилии постоянно увеличивается

Специалисты зафиксировали за два последних дня 1663 новых пожара в Бразилии, половина из них в Амазонии. В регионе уже три недели развивается самая настоящая природная катастрофа.

За весь год в Бразилии произошли более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года​​​, сообщает РИА Новости.

На фоне распространения огня в бразильском обществе усилилась критика властей в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. По словам президента, причиной катаклизма стала установившаяся в регионе жаркая и сухая погода.

Ситуация критическая: огонь уничтожил уже почти два миллиона гектаров лесов, которые называют "легкими планеты". Президент Бразилии заявляет, что у страны не хватает средств на борьбу с пожарами и что за поджогами лесов могут стоять неправительственные организации. На тушение огня направлена армия.