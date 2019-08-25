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25 августа 201902:35

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России к формату "Большой восьмерки"

EPA

Лидеры "Большой семерки", которые встречаются во французском Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России.

Представитель японского правительства сообщил агентству "Киодо", что лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсудили этот вопрос, однако содержание дискуссии разглашено не будет, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что возвращение к формату "Большой восьмерки" для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в "Большой двадцатке". При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

На саммите, помимо возвращения России, будут также обсуждать торговые войны, Brexit (выход Великобритании из Евросоюза), иранскую ядерную сделку, ситуацию с пожарами в Амазонии.

Особое внимание при подготовке встречи уделили безопасности лидеров. Саммит пытаются сорвать антиглобалисты и "желтые жилеты". Десятки демонстрантов задержаны.

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