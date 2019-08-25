В Тюменской области на федеральной трассе убрали левые повороты

В Тюменской области водители столкнулись с дилеммой: объезжать или нарушать. На федеральной трассе Тюмень — Омск запретили левые повороты. Больше других от новой разметки страдают аграрии, которым приходится разворачивать комбайны.

Помимо дождей, сельхозпредприятиям, чьи поля находятся вдоль федеральной трассы, неудобство доставляют дорожные знаки, которые предписывают поворот только направо. И чтобы вывезти зерно с поля, нужно ехать в противоположную сторону.

Еще весной на перекрестке можно было ехать в любую сторону. Летом же многих водителей ждал неприятный сюрприз. На большинстве пересечений с федеральной трассой нанесли сплошную линию разметки и установили знаки, запрещающие поворот налево.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных трассах Тюменской области на примыканиях и пересечениях, не имеющих переходно-скоростные полосы и полосы накопления для совершения левого поворота, будет изменена схема организации дорожного движения. В частности, будут установлены дорожные знаки, запрещающие левый поворот, и нанесена сплошная дорожная разметка".

Больше всего от таких нововведений пострадали аграрии. 80% полей местного сельхозпредприятия находятся вдоль федеральной трассы. И теперь водители зерновозов, комбайнеры вынуждены наматывать лишние два-три километра, чтобы найти место для разворота.

Во время уборочной кампании каждая минута на счету. Погода и так редко радует тюменских аграриев погожими деньками, а тут еще и изменения дорожных знаков. Как итог: вместо того, чтобы молотить зерно, комбайны стоят с полными бункерами и ждут, когда подъедет автомобиль.

"Затягивается уборка, людей не хватает", — отмечает главный агроном сельхозпредприятия Алексей Фролов.

Аварий на тюменской трассе с участием сельхозтехники в ГИБДД не припомнят. В большинстве случаев участниками дорожно-транспортных происшествий становятся лихачи на легковушках. Аграрии же, чтобы сэкономить время, теперь нередко вынуждены игнорировать новую разметку, рискуя лишиться водительских прав.