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Крушение Ан-24 в Бурятии 13 минут назад

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25 августа 201908:15 Алёна Шигаева

Экипаж Ан-24, который совершил жесткую посадку в Бурятии, представили к наградам

Экипаж Ан-24, который совершил жесткую посадку в Бурятии, представили к наградам

Экипаж Ан-24 авиакомпании "Ангара", который совершил жесткую посадку на севере Бурятии, представили к государственным наградам. ЧП произошло в конце июня в Нижнеангарске. Тогда погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Бортпроводница Елена Лапуцкая помогала пассажирам спастись.

"Просто смотрела на самолеты, но никогда не представляла, что когда-нибудь смогу стать бортпроводником, стюардессой", — рассказывает нам Елена.

Свой первый полет она совершила 18 лет назад. Начать карьеру бортпроводницы тогда ей не помешал даже маленький ребёнок. Страха перед небом никогда не испытывала.

"И турбулентности были, и разные ситуации... Но всегда выходили из них с юмором, с профессионализмом. Потому что я всегда доверяла экипажу", — говорит Елена Лапуцкая.

Эту посадку Елена не забудет никогда. 27 июня самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарска. Лайнер столкнулся со зданием очистных сооружений.

"Я сразу побежала к основной входной двери, где все пассажиры заходят, — продолжает Елена. — Подошла и увидела, что самолет при ударе разрушился, дверь сильно повело, я попыталась ее выбить".

Но не получилось. Тогда Елена, несмотря на ушибы и сломанные ребра, смогла открыть вторую дверь в хвосте самолета. Через нее и эвакуировались пассажиры.

"Конечно, люди были очень сильно напуганы, — вспоминает пассажир Роман. — В салоне началась паника, потому что самолет начал гореть. Из-за сильной задымленности было тяжело дышать. Но несмотря на все обстоятельства, благодаря тому, что в хвостовой части самолета был открыт выход, я и все остальные пассажиры выбрались из горящего самолета".

"На эвакуацию у меня ушло, наверное, минут пять. А спасатели сказали, что через семь минут уже были первые взрывы", — говорит бортпроводница.

Ни один из 43 пассажиров не погиб. Выбраться удалось и второму пилоту Сергею Сазонову. Командир судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли.

"Уже потом мне стало страшно. На следующий день, — рассказывает Елена Лапуцкая. — Я просто подумала, какие могли быть последствия и чем это могло все закончиться. Боль до сих присутствует. Все-таки погибли мои коллеги, очень опытные. И страх за жизнь, за саму ситуацию, что так произошло".

Елена до сих пор проходит лечение, сломанные ребра еще не срослись. Впереди реабилитация. За проявленную смелость женщину представили к медали Нестерова.

Такую же награду планируют вручить второму пилоту Сергею Сазонову. Погибшие члены экипажа представлены к ордену Мужества.

"Героизма нет, только радость за то, что я смогла спасти пассажиров, что ни одна семья не пострадала. Потому что летели семьями, и дома ждали родные и близкие. Только гордость за то, что я не доставила никому бед", – сказала она.

Что же произошло с самолетом Ан-24, сейчас выясняют эксперты. По предварительной версии, за 20 минут до посадки на аэродроме Нижнеангарска у него отказал левый двигатель. После этой катастрофы семья Елены думала, что она оставит авиацию. Но бортпроводница решила не бросать любимое дело. После реабилитации она и второй пилот Сергей Сазонов снова отправятся в рейс.

 

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