Харитонов отправил в нокаут Митриона

На турнире Bellator 225 в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) состоялся бой между Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом. Российский боец одержал победу нокаутом.

Соперники уже встречались в феврале, но тот бой был прерван в первом раунде. Митрион ударил Харитонова в пах, что является грубым нарушением правил. На этот раз все решилось во втором раунде, когда Сергей нокаутировал своего соперника. Харитонов одержал свою 29 победу в 37 поединках.

Виталий Минаков в первом раунде отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона, который в последний момент заменил своего соотечественника Хави Айялу. Для Виталия эта победа стала 22 в 23 боях.