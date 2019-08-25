Однорукий боец победил в дебютном поединке Bellator

Американский боец смешанного стиля Никк Ньюэлл дебютировал на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США). Ньюэлл, у которого только одна рука, победил своего соотечественника Кори Браунинга.

Отсутствие одной руки не помешало Ньюэллу провести удушающий прием еще в первом раунде. Браунинг признал себя побежденным. Однорукий боец блестяще начал свою карьеру в Bellator.

Ник Ньюлл, у которого с рождения отсутствует левая рука, ранее выступал в других турнирах по смешанным единоборствам. На счету 33-летнего бойца 16 побед и два проигрыша.