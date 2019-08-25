Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

Экспертиза нашла признаки монтажа в аудиозаписи главы пресс-службы иркутского правительства с грубым отзывом о пострадавших от наводнения

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы администрации Ирины Алашкевич позволила себе резкие высказывания в адрес жителей, пострадавших от наводнения. Аудиофайл появился в интернете и вызвал волну возмущения. Чиновница заявила, что голос на записи не ее и отказалась от дальнейших комментариев. Позднее она ушла в отпуск.

Запись была передана экспертам. По их заключению, в файле обнаружены признаки монтажа. Об этом сегодня заявил журналистам губернатор региона Сергей Левченко. По его словам, заказаны несколько экспертиз для более точного результата. Эти данные будут озвучены по мере готовности, губернатор определил срок в семь-восемь дней.

На аудиозаписи, распространенной в соцсетях, женщина называет "бичевней" жителей пострадавшего от наводнения Тулуна, пришедших на встречу с Владимиром Путиным. И обвинила их в том, что сейчас в центрах временного содержания многие пострадавшие живут в более лучших условиях, чем в своих домах до паводка.