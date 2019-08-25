В Абхазии стартовали выборы президента

В Абхазии стартовали президентские выборы, в стране открылись более 150 избирательных участков и еще три за пределами республики: в Москве, Черкесске и Стамбуле, передает телеканал "Россия 24".

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал первым из кандидатов на этот пост, передает РИА Новости. Свой голос он отдал на участке № 2 в школе № 14. После голосования Хаджимба сказал, что главное для республики — мирное развитие.

Выборы в Абхазии проходят в седьмой раз. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, помимо действующего президента в списке председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-глава службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.

В республику прибыли более 60 международных наблюдателей из России, Турции, Венесуэлы, Молдавии, Китая и Германии, аккредитованы 79 журналистов сообщил председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

В выборах примут участие 118 тысяч 931 избирателей, в избирательном участке им поставят отметку в паспорте во избежание повторного голосования. Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 50%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы избирателей.