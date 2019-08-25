Энтони Ярд побывал в больнице после боя с Сергеем Ковалевым

Российский боксер Сергей Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Бой завершился в 11 раунде из 12, предусмотренных регламентом.

Энтони Ярд пропустил много ударов и почувствовал себя плохо. Сразу же после боя британец был помещен в одну из клиник Челябинска, где ему было проведено тщательное обследование. Организаторы боя предприняли повышенные местности безопасности, после трагедии, произошедшей с российским боксером Максимом Дадашевым.

В больнице Ярду был проведен ряд исследований, в том числе и МРТ. Никаких серьезных нарушений выявлено не было, и британский боксер покинул больницу.