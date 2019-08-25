Мамонов попросил привезти в палату любимые проповеди

Состояние российского музыканта и актера Петра Мамонова, ранее помещенного в больницу с инфарктом миокарда, стабилизировалось. Он даже попросил принести в палату диски с любимыми проповедями, сообщила супруга артиста.

Ранее сообщалось, что Мамонов госпитализирован в московскую больницу. По словам его супруги, Мамонову стало плохо в ночь на субботу. До Москвы из Вереи, где живет артист, 140 километров, и жена не решилась вызывать туда бригаду скорой помощи. Супругам удалось добраться до Москвы на машине и уже там вызвать медиков. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, артиста поместили в реанимацию.

Сейчас уже заметна положительная динамика, цитирует супругу артиста РИА Новости. Он разговаривает, просит привезти ему диски с проповедями отца Дмитрия Смирнова.

Все ближайшие концерты Петра Мамонова отменены. На странице музыканта в Facebook размещена просьба помолиться о его здоровье.

Петру Мамонову в апреле исполнилось 68 лет, он известен как поэт, радиоведущий, рок-музыкант, создатель группы "Звуки Му" и актер, сыгравший в более чем десятке фильмов, самые известные из которых — "Такси-блюз", "Царь" и "Остров".