Новости Происшествия

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25 августа 201910:55

Появилось видео с места падения вертолета в Краснодарском крае

СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с места падения вертолета в Каневском районе Краснодарского края.

Воздушное судно потерпело крушение во время выполнения работ в племенном хозяйстве "Володя", 63-летний пилот погиб.

 

По предварительным данным, вертолет был самоделкой, изготовленной на базе Ми-2, авария произошла из-за неверно выбранной высоты, в результате чего машина задела землю, упала и сгорела.

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