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25 августа 201911:35

"Иду по радиограмме": экипаж готовится к перестыковке "Союза"

aboutspacejornal.net

Экипаж "Союза МС-13" тренируется в перестыковке корабля с модуля "Звезда" на модуль "Поиск". Александра Скворцов, Эндрю Моргана и Луки Пармитано получили инструкции Центра управления полетом, пишет ТАСС со ссылкой на сайт NASA.

"Иду по радиограмме", — подтвердил командир экипажа Скворцов.

По плану, перемещение "МС-13" займет 25 минут. Космонавты займут свои места в корабле в скафандрах "Сокол".

Перестыковка в ручном режиме понадобилась из-за того, что в субботу "Союз МС-14" не смог причалить к МЧС из-за сбоя аппаратуры системы сближения "Курс" на МКС.

 

Маневры в космосе запланированы на 6.34 по московскому времени 26 августа. "Союз МС-14" должен доставить на МКС робота FEDOR. Корабль пристыкуется к МКС в автоматическом режиме к шлюзу, освобожденному "МС-13".

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