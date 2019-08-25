Песков напомнил о словах Путина касательно приглашения на G7

Москва рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на следующий саммит G7, если его получит. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим", - подтвердил РИА Новости Песков.

Президент США Дональд Трамп уже высказал пожелание встретиться с Путиным на саммите "Большой семерки", который пройдет на американской земле.

По сведениям агентства Франс Пресс из дипломатических источников, лидеры G7 на неформальном ужине в субботу договорились возобновить тесные контакты с Россией по различным проблемам.

"В то же время пока рано говорить о ее реинтеграции", — заявил дипломат.

Решение о сближении с Россией было принято единогласно.