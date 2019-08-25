Израильские истребители вторглись в Ливан вслед за беспилотниками

Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами после инцидента с израильскими беспилотниками в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту Бейрута.

Речь идет о четырех самолетах израильских ВВС. Их наблюдали над Бейрутом и в южном Ливане. Самолеты совершили несколько маневров и улетели. Помимо этого в ночь на воскресенье в небе над Ливаном были замечены и два беспилотника. Один из них упал и был позднее обнаружен неподалеку от информационного центра "Хезболлах". Другой, появившийся через 45 минут и явно отправленный на поиски первого, взорвался в воздухе. Его падение вызвало пожар в этом здании, трое человек получили травмы. Ливанские военные считают, что взрыв не был случайным. По их версии, второй беспилотник был заминирован, так как огонь по нему не велся.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что израильские ВВС нанесли ночью удары по иранским целям в Акрабе в соседней Сирии. Ударам подверглись сирийский спецназ, шиитские военизированные формирования и другие цели. Однако Иран отрицает авиаудары по своим объектам и называет такую информацию ложью.