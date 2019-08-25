Свадьбы в Якутске закончились массовым отравлением

В Якутске с отравлением в больницы попали 23 человека. Как выяснили в Роспотребнадзоре, острой кишечной инфекцией заразились гости свадеб, которые праздновали с 16 по 18 августа в ресторанах "София" и "Белые ночи".

В целом недомогание почувствовали 36 человек. Сейчас специалисты выясняют источник инфекции и пути её распространения. Из-за угрозы здоровью людей временный запрет на деятельности получило ООО "Сеул".