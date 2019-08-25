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Аварийная посадка А321 в Жуковском 1 час назад

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25 августа 201913:20

Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

Экипаж Airbus 321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, отправился в отпуск. Не сговариваясь между собой, члены экипажа приняли решение отдыхать порознь.

Бортпроводник Надежда Вершинина выбрала для отдыха Крым, приглашение всему экипажу прислал местный предприниматель. Называя себя непубличным человеком, Вершинина отмечает, какое количество сообщений и звонков получила после инцидента. Сейчас ей хочется отдохнуть в тишине, поэтому если речь заходит о посадке самолета на кукурузное поле, не сознается, что была на борту.

Вспоминая жесткую посадку, бортпроводница говорит, что поначалу даже не поняла, что произошло. А необычные звуки при взлете связала с прошедшим перед вылетом ливнем. Бортпроводников о нештатной ситуации командир корабля Дамир Юсупов предупредить не смог — решение об экстренной посадке принималось за считанные секунды. Поэтому Вершинина решила, что борт возвращается в аэропорт и после посадки ожидала увидеть взлетно-посадочную полосу "Жуковского", а не кукурузное поле, цитирует бортпроводницу ТАСС.

Далее уже в состоянии шока Вершинина просто выполняла инструкции: открыла запасные двери, выпустила первых пассажиров по надувным трапам и отдавала команды тем, кто покидал самолет во вторую очередь. Экипаж эвакуировался последним. Вершина успела сделать короткое видео на телефон и отправила его родным и молодому человеку, чтобы они не беспокоились, узнав из новостей о жесткой посадке. Вершинина говорит, что успокаивали родных и звонившие корреспонденты, а главное — хвалили поступок дочери и говорили, что ею нужно гордиться. Сама же Вершинина вспоминает, что первые часы и даже дни после аварии прошли как в тумане.

Кстати, несмотря на инцидент, свою профессию бортпроводница бросать не собирается. Говорит, что с детства мечтала о небе и полетах.

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