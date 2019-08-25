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25 августа 201913:17

Женщина, которую не пустили в самолет "Победы", предложила просмотреть записи с камер

Женщина, которую не пустили в самолет "Победы", предложила просмотреть записи с камер

Пассажирка авиакомпании "Победа" Валентина Лисечко, которую не пустили на борт из-за перевеса в ручной клади, записала видеообращение. Она опровергла обвинения в том, что якобы опоздала на посадку. И предложила просмотреть записи с камер наблюдения, передает телеканал "Россия 24".

В самой "Победе" действия сотрудников аэропорта назвали оправданными, а журналистов попросили перестать "ловить хайп" на таких новостях.

 

Однако столичное управление Роспотребнадзора всё же возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании.

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