Женщина, которую не пустили в самолет "Победы", предложила просмотреть записи с камер

Пассажирка авиакомпании "Победа" Валентина Лисечко, которую не пустили на борт из-за перевеса в ручной клади, записала видеообращение. Она опровергла обвинения в том, что якобы опоздала на посадку. И предложила просмотреть записи с камер наблюдения, передает телеканал "Россия 24".

В самой "Победе" действия сотрудников аэропорта назвали оправданными, а журналистов попросили перестать "ловить хайп" на таких новостях.

Однако столичное управление Роспотребнадзора всё же возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании.