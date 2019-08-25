В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

В Кривом Роге сгорел храм князей Бориса и Глеба канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Пожар начался ночью, огонь бушевал на площади 100 квадратных метров. Выгорели конструкции храма, уничтожена церковная утварь.

Одиннадцати сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям удалось потушить пожар лишь к утру.

Погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.