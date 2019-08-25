Трамп высказался по России и Северной Корее

Присоединение России к G7 пока только обсуждается, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита G7 в Биаррице. По его словам, некоторые члены клуба хотели бы, чтобы Россия вернулась в него.

"Я думаю, что это было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире", — приводит слова Трампа ТАСС.

Он высказал мнение о том, что возвращение Москвы в Группу семи будет носить позитивный характер.

Президент США сообщил также, что может провести еще одну встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп добавил, что недоволен ракетными испытаниями Северной Кореи, однако подчеркнул, что они не нарушают каких-либо договоренностей, пишет РИА Новости.

Со своей стороны, японский премьер указал, что возобновившиеся в последнее время запуски баллистических ракет малой дальности, которые проводит КНДР, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассмотрит приглашение Владимира Путина на следующий саммит G7, если его получит.