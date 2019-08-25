Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области сообщила о расследовании вопиющего инцидента, произошедшего 25 августа в Тюменской больнице ФГБУЗ Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. Врачи медучреждения отказались принять пациентку в отеком легких, так как их смена долждна была закончиться через несколько минут. Больную срочно перевезли в Областную клиническую больницу №1, где ей оказали необходимую помощь. Сейчас женщина чувствует себя лучше и переведена на амбулаторное лечение.

В департаменте решение сотрудников "Больница Водников" назвали "беспрецедентным и недопустимым". Помимо ведомственной проверки, свою проводит региональное Следственное управление СК России. Изъяты необходимые документы, пишет ТАСС.

"Ранее таких грубых нарушений не отмечалось. К медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания", — заявили в департамента здравоохранения.