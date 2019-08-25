Авто влетело в остановку, сбив мужчину и чудом не задев женщину-инвалида. Видео

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей аварию, произошедшую в минувшую пятницу, 23 августа, в городе Финикс, расположенном в штате Аризона на юго-западе США.

На записи видно, как легковой автомобиль, внезапно изменивший траекторию, вылетел с проезжей части и снес остановку общественного транспорта.

Машина чудом разминулось с Лорой Смит – женщиной, передвигавшейся в инвалидном кресле, и сбила мужчину. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как пояснил водитель машины, потеря контроля над транспортным средством была связана с неисправностью тормозной системы, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на местное управление полиции.