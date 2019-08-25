Трамп прокомментировал новости о мандате G7 для Макрона

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не обсуждал предоставление французскому лидеру Эммануэлю Макрону мандата на ведение переговоров c Ираном от имени G7, сообщает французский телеканал LCI.

Ранее со ссылкой на источники в Елисейском дворце, сообщалось, что руководители стран G7 поручили Макрону направить обращение Ирану по ядерной сделке. Во время обсуждения ядерной программы Ирана на саммите во французском Биарицце лидеры "семерки" договорились о "совместной коммуникации без разногласий" по иранскому досье.

Однако позднее президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с коллегами по G7 передачу каких-либо полномочий президенту Франции на активизацию контактов с Ираном. Правда, при этом Трамп добавил, что поддержал бы такую инициативу. Судя по предыдущим высказываниям руководства США, Вашингтон готов наладить собственные контакты с Ираном для поиска путей деэскалации.