В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

На востоке столицы в аварии погиб режиссер "Закона каменных джунглей" Игорь Хомский, сидевший за рулем каршерингового автомобиля.

Инцидент, по информации ТАСС, произошел ранним утром, когда Игорь Хомский, которому на днях должно было исполниться 43 года, потерял управление арендованным седаном премиального класса и врезался на высокой скорости в стоящий грузовик.

Режиссер известен, прежде всего, сериалом "Закон каменных джунглей", повествующим о подростках, решивших стать бандой. Осенью должен выйти одноименный полнометражный фильм по мотивам сериала.