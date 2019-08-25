Радамелю Фалькао надоело в "Монако"

Капитан "Монако" Радамель Фалькао отказался продлевать контракт с клубом и настаивает на своей продаже. 33-летний колумбиец хотел бы продолжить карьеру в турецком "Галатасарае".

Контракт Фалькао с "Монако" заканчивается в мае 2020 года. Если футболист и клуб не договорятся, то колумбиец станет свободным агентом. Поэтому для "Монако" выгоднее продать своего капитана, не дожидаясь закрытия летнего трансферного окна.

Радамель Фалькао намерен продолжить карьеру в "Галатасарае", с которым он уже согласовал детали личного контракта, рассчитанного на три года. Чемпионы Турции готовы платить нападающему 5 миллионов евро в год.