Макрон заявил, что мандатов "семерки" ему не давали, так как их нет

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг заявления о мандате, якобы выданном ему странами G7 в ходе саммита во французском Биарицце. Выступая перед журналистами на полях саммита G7, Макрон подчеркнул, что каждая страна "семерки" выступает по Ирану самостоятельно. Более того, саммит выдавать мандаты не может хотя бы потому, что является неформальным клубом.

Ранее со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщалось, что руководители стран G7 поручили Макрону направить обращение Ирану по ядерной сделке. Во время обсуждения ядерной программы Ирана на саммите во французском Биарицце лидеры "семерки" договорились о "совместной коммуникации без разногласий" по иранскому досье.

Макрон отметил, что, говоря об Иране, он высказывает позицию Франции, правда, с учетом обмена мнениями по вопросу иранской ядерной сделки и деэскалации во время встречи стран-лидеров на саммите.

Страны G7 хотят избежать появления ядерного оружия у Ирана и выступают за стабильность в регионе. Говоря о двух силовых линиях, Макрон отметил, что, во-первых, никто из стран "семерки" не хочет, чтобы Иран обладал ядерным оружием. И, во-вторых, все страны "семерки" привержены идее обеспечения стабильности и мира в регионе".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.