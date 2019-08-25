Сергей Харитонов готов к бою с Федором Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов готов встретится в формате Bellator с другим знаменитым атлетом Федором Емельяненко. Об этом заявил тренер Харитонова Руслан Кривуша.

После победы Сергея Харитонова над американцем Мэттом Митрионом, Руслан Кривуша прокомментировал возможность встречи двух знаменитых российских бойцов. "Смысл драться с Федором Емельяненко? Хотя Сергей готов с любыми драться, даже с россиянами. Если Федор выиграет следующий бой, то такой поединок возможен, но более вероятен бой Сергея с Виталием Минаковым. Хотя со своими ребятами лучше не пересекаться, а бить иностранных бойцов", — приводит слова Кривуши ТАСС.

Харитонов никогда не встречался в октагоне с Федором Емельяненко. Но в 2006 Сергей проиграл младшему брату Фёдора Александра Емельяненко. С тех пр между Харитоновым и Емельяненко-младшим существует конфликт.